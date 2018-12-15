Российский боец UFC попал в Книгу рекордов Гиннеса

Москва, 15 декабря. Российского бойца смешанного стиля (MMA) Алексея Олейника включили в Книгу рекордов Гиннеса. В его активе наибольшее число побед после сдачи соперника (удушением или болевым) — 45.

Кроме того, Олейник провел 19 боев за год, что также является рекордом. К моменту регистрации достижений спортсмена специалистами Книги рекордов Гиннеса он выступает 22 года и 35 дней. По этому показателю ему не равных в мире.

Россиянин может похвастать размахом рук 206,5 сантиметра. Это больше, чем у всех его коллег.

Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник продолжит выступать в ММА. Об этом писала Газета.ru.

Также ранее появилось видео победного удушающего приема Олейника против спортсмена из Новой Зеландии Марка Ханта. Российский спортсмен одолел соперника уже в первом раунде.