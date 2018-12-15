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Названа причина смерти юмориста «Кривого зеркала» Асомова

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Названа причина смерти юмориста «Кривого зеркала» Асомова

Москва, 15 декабря. Ушел из жизни актер и юморист Обид Асомов. Артист скончался в Ташкенте. Ему было 55 лет. О кончине Асомова сообщил писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян.

«Многочисленные номера в его исполнении будут жить еще долго на наших экранах, — написал артист в своем Instagram. — Значит и жизнь на земле его продолжится».

По словам Петросяна, он не виделся с другом всего две недели. Его смерть стала полной неожиданностью, так как совсем недавно они провели с Асомовым несколько концертов в Ташкенте, добавил юморист.

Как стало известно, причиной смерти стала болезнь сердца. 11 декабря юморист был госпитализирован с инфарктом, о чем писали СМИ Узбекистана.

Асомов участвовал в телепрограмме «Кривое зеркало». Весной этого года он был назначен руководителем «Студии мультипликационных фильмов» Узбекистана.

Автор: Алексей Громов
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