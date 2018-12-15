Путин вручил Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации. С этой целью глава государства лично прибыл в Санкт-Петербург.

Указ о присуждении премии был подписан Путиным еще 4 ноября. Однако по состоянию здоровья ученая не сумела прибыть на торжественную церемонию. Сегодня Путин вручил награду лично.

«Это особый знак и особая награда, и звучит по-особенному — за вклад в укрепление российской нации», — сказал российский лидер.

Президент РФ особенно отметил вклад ученой в развитие Санкт-Петербургского университета.

Ранее Путин вручил награду «за заслуги перед Отечеством» II степени главному тренеру национальной сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой. Об этом писала Газета.ru.