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Сирия: трое военных САА погибли при обстрелах Алеппо со стороны боевиков

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Сирия: трое военных САА погибли при обстрелах Алеппо со стороны боевиков

Дамаск, 15 декабря. Трое военнослужащих сирийских правительственных войск погибли в результате обстрелов боевиками населенных пунктов в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации систематически фиксируются нарушения. На протяжении суток при обстрелах Алеппо со стороны боевиков погибли три военных САА.

«В результате обстрела боевиками населенного пункта Телль-Мамо убито двое и ранено девять военнослужащих вооруженных сил САР. В результате обстрела юго-западной окраины города Алеппо погиб один военнослужащий вооруженных сил САР», — добавил глава ЦПВС РФ.

Ранее сообщалось, что Турция хочет согласовывать свои действия в Сирии с Москвой и Вашингтоном. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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