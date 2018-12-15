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Суд продлил срок задержания замглавы Псковской области

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Суд продлил срок задержания замглавы Псковской области

Санкт-Петербург, 15 декабря. Приморский районный суд Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания на 72 часа заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки в виде дома.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале, Кузнецову предъявлено обвинение, однако подсудимый не признал вину.

Кузнецов является фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

По версии Следственного комитета РФ, в 2013 году Кузнецов получил от директора строительной компании дом в городе Пскове в качестве взятки. При этом его стоимость была занижена на сумму не менее 1,5 млн рублей. За это Кузнецов должен был обеспечить победу коммерческого общества в конкурсе на право заключения госконтракта на строительство медицинского учреждения в Псковской области.
 

Автор: Тимур Румянцев
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