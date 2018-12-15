«Опасный продукт»: в Госдуме «новую церковь» на Украине назвали экстремистской силой

Москва, 15 декабря. «Автокефальная украинская церковь» становится все более радикальной и экстремистской силой, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

По его словам, на Украине создается «опасный продукт», который во многом будет определяться позицией раскольников, которых никто в мире никогда не признавал на протяжении более двух десятков лет, в том числе Константинополь.

Гаврилов высказал мнение, что «новая церковь» на Украине становится политическим продуктом.

«В этой связи она становится все более радикальной, экстремистской силой, и у остальных поместных церквей вообще не остается ни одного серьезного основания для ее признания», — приводит РИА Новости слова парламентария.

Напомним, в субботу в Киеве прошел так называемый «объединительный» собор, на котором был избран предстоятель церковной структуры. Им стал митрополит неканонической церковной структуры Епифаний. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава «новой церкви» вместе с ним направится в Стамбул в январе за томосом об автокефалии.

Каноническая УПЦ заявляла, что не собирается участвовать в «объединительном» соборе. По данным СМИ, только два представителя канонической УПЦ приняли участие в мероприятии.