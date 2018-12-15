«Переломное событие»: Тимошенко подвела итоги «объединительного собора»

Киев, 15 ноября. Лидер партии «Батькивщина», бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко назвала так называемый «объединительный» собор в стране «переломным событием». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

В субботу в Киеве прошел «объединительный» собор, на котором был выбран предстоятель «новой церкви». Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Глава украинского государства Петр Порошенко объявил о создании в стране новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви.

«Это переломное событие, к которому украинская нация шла столетиями», — написала Тимошенко.

Киевские власти и неконаническая церковная структура на Украине рассчитывают получить томос об автокефалии до конца года. В субботу украинский президент заявил, что он вместе с главой «новой церкви» отправится в Стамбул в начале январе, где получит томос об автокефалии.