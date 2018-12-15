Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Американский флот рискует проиграть в войне с Россией — NI

58
0 Оставить комментарий

Американский флот рискует проиграть в войне с Россией — NI

Москва, 15 декабря. Американский флот рискует потерпеть поражение в возможной войне с Россией, если не модернизируют свою военную технику. Об этом сообщил журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

В издании отметили, что если флот Соединенных Штатов не сможет трансформировать свои авианосные группы, то руководству ВМС необходимо подумать над продолжением финансирования палубной авиации или перенаправить средства на обеспечение более важных воинских частей.

CSBA отметил, что после распада Советского Союза флот США стал сознательно сокращать свои боевые возможности. Отмечается, что американская сторона сняла с вооружения истребитель четвертого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолет Lockheed S-3 Viking. Однако на смену им пришли истребители-бомбардировщики Hornet и Super Hornet, которые оказались неэффективными.

«К 2018 году дальность полета типичного самолета авианосца с девятитонной полезной нагрузкой сократилась до 1,3 тысячи миль», — отметили в СМИ.

При этом в России разработали вооружения, в том числе противокорабельные ракеты большой дальности, которые способны нанести угрозу американскому авианосцу, отметили в издании. 

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.