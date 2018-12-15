Американский флот рискует проиграть в войне с Россией — NI

Москва, 15 декабря. Американский флот рискует потерпеть поражение в возможной войне с Россией, если не модернизируют свою военную технику. Об этом сообщил журнал The National Interest со ссылкой на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

В издании отметили, что если флот Соединенных Штатов не сможет трансформировать свои авианосные группы, то руководству ВМС необходимо подумать над продолжением финансирования палубной авиации или перенаправить средства на обеспечение более важных воинских частей.

CSBA отметил, что после распада Советского Союза флот США стал сознательно сокращать свои боевые возможности. Отмечается, что американская сторона сняла с вооружения истребитель четвертого поколения Grumman F-14 Tomcat и палубный противолодочный самолет Lockheed S-3 Viking. Однако на смену им пришли истребители-бомбардировщики Hornet и Super Hornet, которые оказались неэффективными.

«К 2018 году дальность полета типичного самолета авианосца с девятитонной полезной нагрузкой сократилась до 1,3 тысячи миль», — отметили в СМИ.

При этом в России разработали вооружения, в том числе противокорабельные ракеты большой дальности, которые способны нанести угрозу американскому авианосцу, отметили в издании.