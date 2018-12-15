Клинцевич о создании на Украине автокефальной церкви: Порошенко сломал то, что складывалось веками

Москва, 15 декабря. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал создание на Украине автокефальной церкви, а также избрание предстоятеля «новой церкви» на «объединительном соборе» в Киеве. Им стал «митрополит» неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

«Ушли в прошлое те времена, когда за попытку церковного раскола сжигали на кострах», — отметил сенатор.

По его словам, речь идет о попрании основы основ церковных традиций, это прегрешение до сих пор считается одним из самых тяжелых. Вера и религия на Украине были поставлены во служение амбициям президента Украины Петра Порошенко. То, что случилось на Украине, не может быть оправдано никакими обстоятельствами, подчеркнул Клинцевич.

«Нельзя в одночасье ломать то, что складывалось многими веками», — отметил сенатор.

Он также выразил мнение, что решение «объединительного собора» уже в ближайшее время признают несостоятельным.

Напомним, главой созданной по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея раскольнической церковной структуры назначен митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

Решение о предоставлении украинским раскольникам автокефалии ранее принял глава Константинопольского патриархата Варфоломей. Отношения Москвы и Константинополя на этом фоне ухудшились. Русская православная церковь решила разорвать отношения с патриархатом, спровоцировавшим раскол православного мира. Синод РПЦ обвинил Константинополь в политических и неканонических решениях. В РПЦ решение Константинополя также назвали расколом.