Сирия, 16 декабря. Четыре курдских бойца погибли при взрыве автомашины SDF**** в Ракке. США защищают захваченные ими нефтяные поля на востоке Дейр-эз-Зора от ИГИЛ1. САА нанесла ответные артиллерийские удары по джихадистам на окраинах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные артиллерийские удары по джихадистам к юго-востоку и к западу от Идлиба.

Курды: напали на один из пунктов управления протурецких боевиков к северо-востоку от Африна; потеряли четырех своих бойцов при взрыве автомашины SDF в Ракке.

Международная коалиция: выпустила несколько ракет по укрытиям «спящих ячеек» ИГ1 в окрестностях нефтяного поля Аль-Омар на востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным обстрелам войск САР на севере провинции Хама.

Провинция Алеппо

Отряды народной обороны (YPG) осуществили нападение на один из ключевых пунктов управления протурецких исламистских сил на северо-востоке кантона Африн, расположенного к северо-западу от Алеппо. Об этом сообщили сами курдские радикалы, разместив соответствующий пост на подконтрольном Twitter-ресурсе Rojava Resistance. Согласно их сведениям, в результате атаки на окраине населенного пункта Дейр Савван, находящегося в нескольких километрах от сирийско-турецкой границы, были уничтожены четыре и ранены еще пять радикалов, связанных с Анкарой. Данная диверсия была проведена в рамках операции YPG «Гнев оливок», в ходе которой за последние полгода также погибло немало мирных жителей, отмечают местные наблюдатели.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации Masar Press Agency, войска международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, нанесли ракетные удары по укрытиям «спящих ячеек» «Исламского государства»1 в окрестностях нефтяного поля Аль-Омар на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Никаких сведений о причиненном боевикам уроне, однако, не поступало. По словам местных активистов, данное месторождение представляет стратегическое значение для США, поскольку американские военные осуществляют незаконные поставки энергетических ресурсов, активно вывозя нефть и газ из Сирии. На эту проблему, в частности, указывал министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем недавнем обращении к руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели артиллерийские обстрелы позиций боевиков-исламистов в юго-восточной и западной части провинции Идлиб, передает оппозиционный источник в Telegram (@aheey555). Согласно его данным, под огнем правительственных подразделений, дислоцирующихся в окрестностях Абу Дали, оказались объекты джихадистов в предместьях оккупированных населенных пунктов Хувейн Аль-Кебир, Умм Аль-Халахиль и Сихаль. Кроме того, артударам войск САР, по сведениям источника, подвергся опорный пункт боевиков около деревни Ан-Наджия, расположенной в предместьях города Джиср Аш-Шугур. Информации о нанесенных исламистам потерях источник не сообщает. Напомним, что в этих районах, в частности, базируется «Джебхат ан-Нусра» и подконтрольные ей бандгруппы. Кроме того, члены более умеренных группировок вслед за террористами также не раз нарушали режим тишины в буферной зоне, притом открывая огонь не только по позициям САА, но и по жилым кварталам прифронтовых поселений.

Провинция Ракка

В Ракке прогремел очередной взрыв, передает местный информационный канал в сети Twitter (@Raqqa_SL). Заложенное неизвестными устройство сработало в одной из военных автомашин курдских Демократических сил Сирии (SDF) на улице Аль-Нур. В результате погибли четверо бойцов-курдов. Сведения о лицах, установивших СВУ, пока выясняются. Предполагается, что заложить его могли либо члены подпольных ячеек ИГИЛ, до сих пор в большом количестве действующих в городе и его окрестностях, либо отряды местных арабских группировок, выступающих категорически против оккупации SDF и США на северо-востоке САР.

Провинция Хама

По данным оппозиционного канала Jisr TV, правительственные силы возобновили обстрелы укрепрайонов боевиков в районе Аль-Латаминского выступа на севере провинции Хама. Военнослужащие САА вели артиллерийский огонь по объектам исламистских группировок на окраинах городов Мурек и Мааркаба. Необходимо отметить, что в регионе почти с самого начала вооруженного конфликта дислоцируются крайне радикальные бандформирования, многие из которых непосредственно связаны с «Хайят Тахрир аш-Шам». Базирующиеся на этом направлении джихадисты регулярно нарушают перемирие, установленное в соответствии с российско-турецким Меморандумом о формировании демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии, и провоцируют тем самым армию САР на ответные действия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)