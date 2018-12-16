Сирия, 16 декабря. Атака поддерживаемой США «Джейш Магавир Ат-Тауры» в Хомсе была отражена силами САР. Курды понесли потери в боях с ИГИЛ1 на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Турция обстреливала позиции YPG на сирийско-турецкой границе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков северо-западнее Хамы; отразили атаку «Джейш Магавир Ат-Тауры» в Хомсе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вела перестрелки с курдами в районе города Мареа на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по опорным пунктам САА юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: попыталось атаковать Абу Кемаль в Дейр-эз-Зоре; преуспело в боях с курдами за Багуз Тахтани на границе с Ираком.

Курды: понесли потери в ходе столкновений с ИГ1 в юго-восточной части Дейр-эз-Зора; направили дополнительные силы на север Хасаки; лишились нескольких бойцов при взрыве в городе Сувейдан-Джазира в «Хаджинском кармане».

Международная коалиция: провела бомбардировки в Дейр-эз-Зоре на юго-востоке САР; намеревается перебросить подкрепление на север Ракки.

ВС Турции: обстреляли позиции курдов на северо-востоке Алеппо; провели разведывательные полеты к востоку от Евфрата.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо в течение дня отмечались стычки между курдскими вооруженными формированиями и джихадистами протурецких группировок, входящих в состав «Сирийской свободной армии» (ССА). Как передавал военный источник в сети Twitter (RadioAlKul), противоборствующие стороны вели перестрелки в районе населенного пункта Мареа. Данных о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще не поступало.

Между тем новостной портал Step News Agency передавал, что на сирийско-турецкой границе возобновились обстрелы со стороны вооруженных сил Турции. Под ударом оказались военные объекты Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи города Зор Магар, расположенного западнее Кобани. Известно, что, столкнувшись с напором Анкары, курды направили в приграничную зону дополнительные подкрепления. Об этом заявлял Twitter-канал (VivaRevolt).

В минувшие сутки вновь активизировались боевики, в оккупации которых находятся территории на западе региона. По данным агентства новостей Al Masdar News, исламисты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» провели ракетный обстрел южных окраин Алеппо, вновь нарушив режим тишины в демилитаризованной зоне. В качестве ответных действий правительственные подразделения нанесли удары по огневым позициям радикалов вблизи населенного пункта Маруда.

Провинция Хомс

На юге региона вновь активизировались боевики незаконных вооруженных формирований, проживающие в так называемой зоне безопасности на подконтрольных США территориях. Согласно данным информационного агентства Al Masdar News, боевики спонсируемой Соединенными Штатами группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» атаковали один из опорных пунктов Сирийской арабской армии (САА) на перекрестке Аз-Зарка. Отмечалось, что в ходе развернувшихся столкновений были ликвидированы не менее шести джихадистов, тогда как сами боевики признали гибель лишь трех своих исламистов, о чем заявлял Twitter-канал (directorate4). Напомним, Вашингтон финансирует данное бандформирование. Кроме того, боевики прошли подготовку у американских специалистов. Несмотря на требования законного сирийского правительства покинуть район Ат-Танфа, США продолжают незаконно удерживать 55-километровую зону.

Провинция Дейр-эз-Зор

В «Хаджинском кармане» накануне не прекращались бои между силами «Исламского государства» и курдскими отрядами. По информации военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), столкновения отмечались у населенных пунктов Хаджин, Аль-Джалаа и Абу Аль-Хатир. Курды заявляли о захвате крупной партии боеприпасов джихадистов. Однако в ходе противостояния «Демократические силы Сирии»**** (SDF) лишились нескольких бойцов. Авиация международной коалиции между тем продолжила проводить боевые вылеты в зоне контроля террористической группировки. Несколько авиаударов пришлись по городу Аш-Шаафа. Тем не менее, несмотря на помощь коалиции США, курды продолжили нести территориальные потери. Так, поступали данные, согласно которым, практически вся территория населенного пункта Багуз Тахтани была захвачена джихадистами ИГ.

Боевики ИГ вновь предпринимали попытки прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) недалеко от Абу Кемаля, сообщало информационное агентство Al Masdar News. Тем не менее преуспеть на данном направлении исламистам не удалось.

После полудня стало известно о том, что «демократические силы» потеряли нескольких радикалов в результате взрыва автомобиля в населенном пункте Сувейдан-Джазира. Предполагалось, что транспортное средство подожгли члены местного племени «Аш-Шайтат», выступающего против курдской оккупации на территории Дейр-эз-Зора. Об этом сообщал Twitter-канал (DeirEzzor24).

Провинция Ракка

В первой половине дня поступала информация о взрыве в административном центре региона. По данным военного источника в сети Telegram (aheey555), взрыв был вызван детонацией СВУ, заложенного неизвестными. Позднее еще одна бомба сработала недалеко от здания местной школы. Несмотря на то, что на данный момент ни одно из вооруженных формирований не признало свою причастность к установке взрывных устройств, предполагается, что ответственность за произошедшее лежит на радикалах подпольных ячеек «Исламского государства».

В приграничных районах возобновились перестрелки между курдами и турецкими войсками. Согласно сведениям Twitter-канала (VivaRevolt), под огнем артиллерии Турции оказались позиции «Демократических сил Сирии» (SDF) вблизи населенного пункта Тель-Абьяд. Обе стороны продолжили стягивать подкрепления к линии разграничения сил. Так, к турецкому городу Акчакале прибыли отряды протурецкой группировки «Ахрар Аш-Шаркия», тогда как курды перебросили дополнительные части к Тель-Абьяду. Кроме того, к сирийско-турецкой границе были направлены подразделения коалиции США, выступающей на стороне SDF. Несмотря на заявления о намерении стабилизировать обстановку в САР и прекратить стычки между курдскими отрядами и Анкарой, США, напротив, провоцируют обострение сложившейся ситуации.

Во второй половине дня над северными окраинами провинций Алеппо, Ракка и Хасака были замечены самолеты ВВС Турции, осуществляющие разведывательные полеты с целью выявления зон дислокации и военных объектов курдских сил. Об этом сообщал новостной портал Al Masdar News.

Провинция Хама

В северной части провинции произошла очередная вылазка исламистов вооруженной оппозиции. Как передавал интернет-портал Al Masdar News, боевики попытались атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на северо-западе от административного центра провинции, однако понесли потери в живой силе. Военные источники AMN заявляли о ликвидации нескольких нападавших, а также о нанесении урона их военной технике. Позднее артиллерийские дивизионы правительственных сил открыли ответный огонь по опорным пунктам джихадистов в окрестностях населенных пунктов Ас-Сахр, Зияра и Ас-Сармания, в результате чего были частично разрушены оборонительные сооружения радикалов. Таким образом, боевики вновь нарушили режим прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне на окраинах «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)