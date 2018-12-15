«Руководство Нафтогаза готовится бежать из Украины»: эксперт объяснил позицию Киева на встрече с РФ и ЕК

Москва, 15 декабря. Руководство украинского «Нафтогаза» готово осуществить побег, если на Украине поменяется власть, заявил преподаватель финансового университета РФ Станислав Митрахович, комментируя позицию Киева на встрече с Москвой и Еврокомиссией.

Ранее вице-президент ЕК Марош Шефчович пригласил Россию и Украину в Брюссель для проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по поставкам газа.

Митрахович отметил, что договоренности России и Украины о транзите газа и сроки контракта на поставки заканчиваются в начале 2020 года.

«Но если контракт на поставку российского газа на Украину формально уже не исполняется, то с транзитом ситуация гораздо более запутанная. Очевидно, что к январю 2020 года строящиеся сейчас обходные газопроводы не будут запущены на полную мощность», — приводит «Экономика сегодня» словам эксперта.

Он констатировал, что Москва построила часть обходных газопроводов, но через год они не успеют заработать, так как есть определенные ограничения. По его мнению, в 2020 году украинский транзит будет сохранен, и сторонам придется договариваться, что и имеет в виду представитель ЕК, приглашая Киев и Москву на обсуждение.

Митрахович отметил, что, несмотря на предпосылки к заключению контракта, практических шагов стороны не предпринимают. По его мнению, руководство «Нафтогаза» готовится бежать из Украины.

«Усугубляет ситуацию позиция руководства «Нафтогаза», которое, похоже, дорабатывает последние месяцы в ожидании смены власти в стране, после чего собираясь бежать из Украины. Как известно, глава «Нафтогаза» уже перевел многомиллионную премию маме в США и теперь с Украиной его мало что связывает», — сказал он.

По его словам, если на Украине в следующем году сменится власть, то начнется разбор деятельности «Нафтогаза», и руководство корпорации покинет страну.

Эксперт высказал мнение, что российскому «Газпрому» выгоднее согласиться на контракт по транзиту на небольшой срок — от нескольких месяцев до года.