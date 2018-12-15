Сирия, 15 декабря. Террористы ИГ1 взяли на себя ответственность за убийство высокопоставленного чиновника в Ракке. Протурецкие боевики сорвали атаку курдов в Алеппо. САА продолжает перестрелки с исламистами на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по укрепрайонам исламистов юго-западнее Алеппо; нанесли ответные удары по позициям джихадистов на юго-востоке Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): сорвала атаку курдов в северной части провинции Алеппо.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): подверглась ответным обстрелам САА северо-западнее Хамы.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве высокопоставленного чиновника в Ракке; подозревается в организации взрыва в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: освободила одного из врачей, задержанных за помощь протурецким боевикам в Идлибе.

Курды: понесли потери в результате нового взрыва в городе Ракка.

Провинция Алеппо

На линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции в западной части Алеппо продолжаются взаимные обстрелы. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (aheey555), правительственные подразделения, базирующиеся в районе населенного пункта Шугайдила, ведут огонь по позициям радикалов на подступах к городу Халса.

Между тем к северу от административного центра региона не утихают вооруженные стычки между курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) и джихадистами группировки «Джейш Аль-Хур», состоящей в «Сирийской свободной армии» (ССА). Оппозиционные медиапорталы заявляют о том, что боевики сорвали попытку проникновения курдских радикалов на позиции протурецких сил юго-восточнее города Мареа.

Провинция Идлиб

Стало известно, что исламисты террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, отпустили одного из медработников, задержанных в начале недели в городе Кафр Набель. Об этом заявляет Twitter-канал (akhbar). Напомним, врачи были взяты под стражу за оказание медицинской помощи раненым боевикам из группировки «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», что вызвало массовые протесты мирного населения. Радикалы были вынуждены пойти на уступки, дабы избежать стычек с жителями.

На юго-востоке Идлиба вновь отмечаются перестрелки, инициированные джихадистами незаконных бандгрупп. Военный источник в Telegram (aheey555) передает, что части Сирийской арабской армии (САА), занимающие позиции вблизи деревень Аль-Кибария и Телль Марак, обстреливают укрепрайоны исламистов недалеко от города Ат-Тамания. Информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Провинция Ракка

Еще один взрыв произошел в городе Ракка. Согласно информации военного источника в сети Telegram (aheey555), сработало взрывное устройство, заложенное у здания школы имени Аль-Хальдуна. По предварительным данным, в результате инцидента были убиты несколько бойцов из Отрядов народной самообороны (YPG). О возможных жертвах среди гражданского населения не сообщается. Никаких сведений об организаторах взрыва также не поступало, однако местные активисты полагают, что бомба была установлена членами «спящих ячеек» «Исламского государства», предпринимающих вылазки на территориях, занимаемых курдскими силами.

Тем временем подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал «Аль-Амак» сообщает о том, что боевики подпольных групп ИГИЛ убили высокопоставленного местного чиновника в одном из центральных районов административного центра провинции. Джихадисты застелили мужчину в квартале Ас-Сакна.

Провинция Хама

На северо-западе региона вновь фиксируются вооруженные столкновения между силами Башара Асада и боевиками антиправительственных группировок. По информации новостного агентства Al Masdar News, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по военным объектам запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» в долине Аль-Габ. В результате обстрела были частично разрушены укрепления джихадистов на окраинах населенных пунктов Зияра и Ас-Сармания. Кроме того, боевики понесли потери в живой силе. В то же время стычки отмечаются недалеко от поселений Телль Бизам, Суран и Хамамийят. Напомним, исламисты не перестают провоцировать войска САР на ответные боевые действия, продолжая обстреливать населенные пункты, подконтрольные САА.

Ирак

Прогремел мощный взрыв в иракской провинции Аль-Анбар. Как передает информационный портал Iraqi News, в результате детонации придорожной бомбы был убит один из сотрудников полиции. Известно, что инцидент произошел в городе Эр-Рамади. В установке бомбы подозреваются террористы «Исламского государства», действующие в составе подпольных групп. Напомним, в прошлом месяце вылазки членов «спящих ячеек» привели к гибели 41 мирного жителя и ранению 73 гражданских лиц. Данные сведения были обнародованы Миссией Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)