Протесты «желтых жилетов»: число задержанных превысило 160 человек

Париж, 15 декабря. Число задержанных сотрудниками французской полиции на протестных акциях «желтых жилетов» достигло почти 170 человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на столичную полицию.

В ходе субботних акций протеста было задержано 168 человек. Отмечается, что более сотни человек находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Париже было задержано 120 человек.

В субботу в митинге приняли участие более двух тысяч французов, которые выступают против увеличения налогов и цен на топливо.

Протестные акции проходят во французских городах с 17 ноября. Масштабные протесты сопровождались многочисленными столкновениями бастующих с правоохранителями и погромами.