Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Протесты «желтых жилетов»: число задержанных превысило 160 человек

35
0 Оставить комментарий

Протесты «желтых жилетов»: число задержанных превысило 160 человек

Париж, 15 декабря. Число задержанных сотрудниками французской полиции на протестных акциях «желтых жилетов» достигло почти 170 человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на столичную полицию.

В ходе субботних акций протеста было задержано 168 человек. Отмечается, что более сотни человек находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Париже было задержано 120 человек.

В субботу в митинге приняли участие более двух тысяч французов, которые выступают против увеличения налогов и цен на топливо.

Протестные акции проходят во французских городах с 17 ноября. Масштабные протесты сопровождались многочисленными столкновениями бастующих с правоохранителями и погромами.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.