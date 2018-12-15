В Госдуме заявили, что Порошенко пытается поставить религию себе на службу

Москва, 15 декабря. Президент Украины Петр Порошенко пытается влиять на религиозные институты в стране, исходя из своих «националистических, сугубо олигархических понятий», заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

В суббота глава украинского государства объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом «объединительном» соборе, который прошел в субботу за закрытыми дверями, был избран глава «новой церкви». Им стал «митрополит» неканонической церковной структуры Епифаний. При этом каноническая УПЦ заявила, что не будет участвовать в «соборе».

По мнению Калашникова, королям и псевдокоролям всегда хотелось иметь религию как инструмент, и это всегда так было.

«В данной ситуации он, исходя из своих националистических, сугубо олигархических понятий старается поставить все эти (религиозные) институты на службу себе лично, не государству», — сказал Калашников в беседе с РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что он намерен вместе с Епифанием поехать к Константинопольскому патриарху в январе для получения томоса об автокефалии.