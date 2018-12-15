В ДНР заявили, что США изменили план ВСУ по захвату Донбасса

Донецк, 15 декабря. Разведка Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в Мариуполь помощника военного атташе при американском посольстве на Украине Эрика Адамса, сообщил глава пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его словам, американский подполковник прибыл для проведения закрытого совещания.

Адамс прибыл в Мариуполь в сопровождении командующего оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток» Евгения Мойсюка. Безсонов сообщил, что американец провел с представителями ВСУ, реактивных артиллерийских подразделений и батальона «Аратта» закрытое совещание.

Представитель ДНР считает, что Адамс внес некоторые изменения в масштабную наступательную операцию украинских силовиков по захвату Донбасса. Речь идет об изменении порядка и сроков проведения операции, сообщил Безсонов.

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР подчеркнул, что подразделения ДНР находятся в состоянии полной боевой готовности для отражения любых атак украинских силовиков.

Напомним, конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.