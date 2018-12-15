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Путин поздравил Темирканова с юбилеем в Санкт-Петербургской академической филармонии

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Путин поздравил Темирканова с юбилеем в Санкт-Петербургской академической филармонии

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова с 80-летием.

Глава государства присутствовал на гала-концерте по случаю юбилея дирижера. Он занял место в зале рядом с Темиркановым.

«Для меня большое удовольствие быть в этих стенах и большая честь — поздравить маэстро с юбилеем с этой сцены», — сказал Путин.

Российский президент отметил, что в зале филармонии выступали звезды мировой величины и среди них Темирканов. Глава государства поблагодарил юбиляра за то, что зрители погружаются в волшебный и бесконечный мир музыки.

«Благодаря Юрию Хатуевичу мы переживаем такие яркие чувства, которые невозможно описать словами. И за это вам огромное спасибо от сотен тысяч и миллионов любителей музыки», — подчеркнул Путин.

Автор: Данила Копп
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