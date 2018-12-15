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Смертельное ДТП в Башкирии: ФАН публикует фото и видео с места инцидента

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Смертельное ДТП в Башкирии: ФАН публикует фото и видео с места инцидента

Уфа, 15 декабря. Смертельное ДТП произошло рядом с населенным пунктом Атсуярово Дюртюлинского района Башкирии, столкнулись два автомобиля ВАЗ, видео с места инцидента публикует Федеральное агентство новостей.

Автомобили ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111 столкнулись в Дюртюлинском районе, погибли четыре человека. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало список погибших, среди них двое детей. На месте аварии находятся оперативные службы. Скорая помощь увезла трех пострадавших в больницу.

Смертельное ДТП в Башкирии: ФАН публикует фото и видео с места инцидента

Смертельное ДТП в Башкирии: ФАН публикует фото и видео с места инцидента

Автор: Ирина Селезнева
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