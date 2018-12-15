На Украине избрали главу «новой церкви»: появилось видео

Киев, 15 декабря. Предстоятелем «новой церкви» на Украине стал «митрополит» неканиноческой церковной структуры Епифаний. Он был избран на так называемом «объединительном» соборе в Киеве в субботу, 15 декабря. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Епифания выбирали на «объединительном» соборе за закрытыми дверями. По завершению мероприятия он вышел на сцену на Софийской площади. Украинский президент Петр Порошенко представил его как главу «новой церкви».

По словам главы украинского государства, Епифаний вместе с Порошенко поедет к Константинопольскому патриарху в начале января и получит томос об автокефалии.

Ранее Киев заявил о намерении получить от Константинополя томос об автокефалии. Однако осложнялось все тем, что его может получить только предстоятель «объединенной» церкви. В субботу Киев провел для этого «объединительный» собор. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в этом мероприятии.