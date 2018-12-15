Путин услышал доводы Запашного, раскритиковавшего создание в РФ базы «Цирка дю Солей»

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин согласился с доводами заслуженного артиста РФ Эдгарда Запашного, который на заседании Совета по культуре назвал неприемлемым создание базы «Цирка дю Солей» в России.

«Это точно негативно скажется не только на российском цирке, но и на российском спорте», — сказал Запашный.

Ранее стало известно, что уже в следующем году в Сколково откроется стационарная площадка всемирно известного канадского цирка.

«Это борьба за рынок. И распахивать ворота так уж совсем, ну, не знаю. Я, скорее всего, на вашей стороне», — ответил Запашному Путин.

Президент России подчеркнул, что на данную ситуацию должны обратить внимание в министерстве культуры РФ.