В Белом доме усомнились в том, что Россия настроена на сохранение ДРСМД

Вашингтон, 15 декабря. Вашингтон не считает, что Москва настроена на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

«Мы не можем заключить, что Россия настроена серьезно [на сохранение договора]», — цитирует Маркиса РИА Новости.

По его словам, у США якобы нет свидетельств того, что РФ выполняет условия договора. Напомним, именно Россия накануне внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД. Кроме того, как стало известно ранее, в Пентагоне так и не отреагировали на предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу обсудить разногласия по условиям соблюдения договора.

Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец, американская сторона в данном случае ведет себя по-хамски.

Он предположил, что для руководства США вопросы, заданные Шойгу, оказались слишком сложными. Отметим, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон не предоставил ни одного доказательства того, что РФ якобы нарушает ДРСМД.