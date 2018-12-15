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В Белом доме усомнились в том, что Россия настроена на сохранение ДРСМД

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В Белом доме усомнились в том, что Россия настроена на сохранение ДРСМД

Вашингтон, 15 декабря. Вашингтон не считает, что Москва настроена на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

«Мы не можем заключить, что Россия настроена серьезно [на сохранение договора]», — цитирует Маркиса РИА Новости.

По его словам, у США якобы нет свидетельств того, что РФ выполняет условия договора. Напомним, именно Россия накануне внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД. Кроме того, как стало известно ранее, в Пентагоне так и не отреагировали на предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу обсудить разногласия по условиям соблюдения договора.

Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт и полковник в отставке Виктор Баранец, американская сторона в данном случае ведет себя по-хамски.

Он предположил, что для руководства США вопросы, заданные Шойгу, оказались слишком сложными. Отметим, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон не предоставил ни одного доказательства того, что РФ якобы нарушает ДРСМД.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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