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Давос — это не Госдеп: Пушков отреагировал на снятие ограничений с бизнесменов из РФ

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Давос — это не Госдеп: Пушков отреагировал на снятие ограничений с бизнесменов из РФ

Москва, 15 декабря. Председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал снятие организаторами Всемирного экономического форума в Давосе ограничений для россиян. Ранее стало известно, что делегация РФ примет участие в мероприятии.  

«Если бы Давос сохранил персональные санкции, это был бы уже не Давос, а Госдеп. Форуму невыгоден бойкот России: он рискует больше проиграть», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, ультиматум организаторам экономического форума в Давосе поставил глава правительства России Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия откажется от участия в том случае, если с ряда российских бизнесменов не будут сняты персональные санкции.

Алексей Пушков ранее говорил, что поддерживает бойкот Давосского форума. Председатель комиссии Совфеда РФ, в частности, отмечал, что введения персональных ограничительных мер не было в истории существования форума. 

Автор: Федор Веснин
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