Наумкин рассказал, когда новый спецпосланник ООН по Сирии приступит к работе

Москва, 15 декабря. Советник спецпосланника ООН по Сирии Виталий Наумкин сообщил, что не знает, продолжит ли он занимать эту должность после ухода спецпосланника Стаффана де Мистуры. Он также рассказал, когда новый спецпосланник Гейр Педерсен приступит к своим обязанностям.

«Мой контракт уже закончился, а там видно будет дальше», — заявил Наумкин РИА Новости.

По словам Наумкина, Педерсен сможет приступить к своим обязанностям после того, как де Мистура выступит с докладом для Совета безопасности ООН. Мероприятие запланировано на 20 декабря.

«Де Мистура надеется, что после этой встречи ему удастся доложить о том, что достигнуты определенные договоренности по срокам созыва конституционного комитета по Сирии, если он не будет созван до 20 числа», — сказал Наумкин на Дохийском форуме.

Ранее стало известно, что де Мистура покидает свой пост после четырех лет работы на должности спецпосланника ООН по Сирии.