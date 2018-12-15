ФАН публикует список погибших в ДТП в Башкирии

Уфа, 15 декабря. Рядом с населенным пунктом Атсуярово Дюртюлинского района в Башкирии произошло ДТП с участием двух автомобилей, Федеральное агентство новостей публикует список погибших.

Жертвами ДТП стали четыре человека: Регина Б., 1993 года рождения, находилась в ВАЗ 2111, Арина Б., 2018 года рождения, находилась в ВАЗ 2111, Радель Б., 2018 года рождения, находился в ВАЗ 2111. Марат С., 1969 года рождения находился в ВАЗ 2107.

На место инцидента прибыли оперативные службы. Трех пострадавших срочно госпитализировали в ближайшую больницу. Правоохранительные органы устанавливают причину аварии.