Порошенко рассказал, когда Епифаний получит от Константинополя томос об автокефалии

Киев, 15 декабря. Президент Украины Петр Порошенко намерен поехать в Стамбул вместе с главой «новой церкви» Епифанием.

По словам Порошенко, они намерены поехать к Константинопольскому патриарху в январе. Глава украинского государства рассчитывает, что получит от Константинополя томос об автокефалии.

«Ему [Епифанию] выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос», — сказал Порошенко со сцены Софийской площади.

Напомним, киевские власти и неканоническая церковная структура хотели получить автокефалию. Однако для этого необходимо было избрать предстяотеля церкви, которому дадут томос об автокефалии. В субботу на так называемом «объединительном» соборе был избран предстоятель «новой церкви». Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.