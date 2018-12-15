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Протесты в Париже: задержанных уже больше 120, полиция применила водометы

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Протесты в Париже: задержанных уже больше 120, полиция применила водометы

Париж, 15 декабря. Количество задержанных участников протестов «желтых жилетов» в Париже растет. По последним данным, полиция арестовала уже не менее 120 человек. Кроме того, силовики пустили в ход водометы, сообщает телеканал BFM.

В субботу французская столица вновь стала центром гражданского неповиновения. Тысячи парижан протестуют против политики властей Франции, требуя повысить минимальный размер оплаты труда и реформировать миграционное законодательство.

Протесты в Париже: задержанных уже больше 120, полиция применила водометы

Кроме водометов и дубинок, полицейские активно применяют слезоточивый газ. Прогнать протестующих с Елисейских полей не смог даже ливень — на главной парижской улице по-прежнему сотни «желтых жилетов» и в разы больше полицейских.

Отметим, что в субботу стало известно, что на севере Франции участники протестов спровоцировали ДТП, в котором погибла женщина.

Протесты в Париже: задержанных уже больше 120, полиция применила водометы

Автор: Федор Веснин
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