Сирия отбила атаку боевиков у Ат-Танфа: «Джейш Магавир Ат-Таура» вернулась под крыло США с потерями

Поддерживаемые США бандгруппы боевиков из состава формирования «Джейш Магавир Ат-Таура» предприняли внезапную попытку атаки на позиции Сирийской арабской армии (САА) в южной части провинции Хомс. По данным агентства Al Masdar News, войскам САР удалось отразить нападение и нанести исламистам урон. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Проамериканские бандформирования, дислоцирующиеся в районе базы вооруженных сил Соединенных Штатов «Ат-Танф», во главе с боевиками «Джейш Магавир Ат-Тауры» пытались атаковать один из блокпостов правительственных сил на участке фронта рядом с дорожной развязкой на окраине деревни Аз-Зарка. Это привело к ожесточенным, но коротким столкновениям в этом районе.

В результате военнослужащие САА отбросили бандгруппы радикалов назад, ликвидировав шестерых из них, передают источники Al Masdar News. Новостной Telegram-канал Directorate 4 сообщает о трех уничтоженных исламистах. Сама группировка «Джейш Магавир Ат-Таура» позже признала утрату троих своих боевиков, разместив соответствующий пост на одном из подконтрольных ресурсов в Twitter.

Кроме того, сирийские войска отбили у радикалов два пикапа Toyota и несколько винтовок M-16, которыми Пентагон зачастую вооружает союзных исламистов. Фотографии данных трофеев позже появились в ряде арабских СМИ. Наряду с ними правительственные силы продемонстрировали принадлежавший боевикам черно-бело-зеленый флаг так называемой сирийской революции.

Источник Al Masdar News в армии САР подчеркнул, что подразделения САА, базирующиеся вблизи 55-километровой зоны оккупации США, не давали проамериканским бандгруппам никаких поводов для совершения этого неожиданного нападения. Напомним, что и сами Штаты уже не раз наносили удары по сирийским войскам и их союзникам после обвинений в попытке приблизиться к незаконно занимаемому ими району вокруг Ат-Танфа.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин считает, что боевики своим неудачным выпадом пытались напомнить, «кто тут якобы хозяин», в связи с недавней активизацией разговоров о ситуации в лагере «Ар-Рукбан» и в целом в зоне влияния США на юге Хомса. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Боевикам нравится находиться под крылом американцев, они чувствуют себя уверенно на этих территориях. У них, кроме того, есть возможность пополнять свои ряды за счет принудительного рекрутирования обитателей лагеря для беженцев «Ар-Рукбан». Исламисты намерены сохранить эти комфортные условия, и, в частности, благодаря периодическим атакам, им, как они думают, удается сдерживать правительственные силы у границ 55-километровой зоны оккупации и поддерживать тем самым незаконную власть Соединенных Штатов в регионе», — заметил наш собеседник.

Напомним, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису два обращения, в одном из которых, в частности, поднималась проблема южной зоны контроля США, гуманитарная ситуация в которой близка к катастрофе. В результате очередная атака исламистов лишний раз подтвердила характеристику Минобороны РФ, представители которого не раз называли этот район «черной дырой» и источником террористической активности.