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Два автомобиля столкнулись в Башкирии, погибли четыре человека

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Два автомобиля столкнулись в Башкирии, погибли четыре человека

Уфа, 15 декабря. Вечером 15 декабря на расстоянии 3 км от ФАД М-7 «Волга» рядом с населенным пунктом Атсуярово Дюртюлинского района произошло ДТП с участием двух автомобилей, погибли четыре человека, сообщили в экстренных службах Федеральному агентству новостей.

В ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация о столкновении ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111. На место прибыли оперативные службы. В результате ДТП травмы получили 7 человек, из них 4 человека скончались. В числе погибших двое детей.

Трех человек госпитализировали в ЦРБ Дюртюлинского района, причина аварии устанавливается.

Автор: Ирина Селезнева
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