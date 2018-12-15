Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин присутствует на гала-концерте в Санкт-Петербургской академической филармонии по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова.

Российский лидер занял место в Большом зале филармонии рядом с именинником.

Глава государства прибыл на концерт после заседания президентского совета по культуре и искусству, которое прошло в Константиновском дворце. Путин посмотрел первое отделение концерта.

Ожидается, что российский президент выступит с поздравительной речью после антракта.

Напомним, Темирканов отмечал 80-летие 10 декабря.