Путин присутствует на гала-концерте в Санкт-Петербургской академической филармонии
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Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин присутствует на гала-концерте в Санкт-Петербургской академической филармонии по случаю юбилея дирижера Юрия Темирканова.
Российский лидер занял место в Большом зале филармонии рядом с именинником.
Глава государства прибыл на концерт после заседания президентского совета по культуре и искусству, которое прошло в Константиновском дворце. Путин посмотрел первое отделение концерта.
Ожидается, что российский президент выступит с поздравительной речью после антракта.
Напомним, Темирканов отмечал 80-летие 10 декабря.