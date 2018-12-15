Путин заявил о необходимости проанализировать работу регионов по сохранению объектов культурного наследия

Санкт-Петербург, 15 декабря. Необходимо проанализировать работу российских регионов по сохранению объектов культурного наследия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по культуре и искусству.

Глава государства напомнил, что десять лет назад Москва передала значительную часть полномочий в этой сфере регионам, которые ссылались на то, что из столицы «всего не видно».

«А они, регионы, в соответствии с действующим законом, даже не могут отфинансировать их восстановление, поскольку это и полномочия Федерации, и собственность Федерации», — сказал Путин.

Президент отметил, что после долгих споров на этот счет значительная часть полномочий была передана регионам и теперь нужно проанализировать, как ведется работа по этому направлению.