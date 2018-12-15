Путин заявил о необходимости проанализировать работу регионов по сохранению объектов культурного наследия
Санкт-Петербург, 15 декабря. Необходимо проанализировать работу российских регионов по сохранению объектов культурного наследия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по культуре и искусству.
Глава государства напомнил, что десять лет назад Москва передала значительную часть полномочий в этой сфере регионам, которые ссылались на то, что из столицы «всего не видно».
«А они, регионы, в соответствии с действующим законом, даже не могут отфинансировать их восстановление, поскольку это и полномочия Федерации, и собственность Федерации», — сказал Путин.
Президент отметил, что после долгих споров на этот счет значительная часть полномочий была передана регионам и теперь нужно проанализировать, как ведется работа по этому направлению.
«Если уж мы передали полномочия и собственность, вполне имеем право спросить… где это исполняется не должным образом, а где эти полномочия там можно изъять», — добавил глава государства.