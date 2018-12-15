Самолет ВВС Украины разбился в Житомирской области | 15 декабря | Вечер| СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Самолет ВВС Украины Су-27 разбился при заходе на посадку в Житомирской области И начнем выпуск со срочной новости. Самолет Военно-воздушных сил Украины Су-27 разбился при заходе на посадку в Житомирской области. Авария произошла сегодня около 15 часов, летчик погиб. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В ведомстве отметили, что обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Владимир Путин отметил важность поддержки талантливой молодежи в сфере культуры Сегодня в Санкт-Петербурге Владимир Путин провёл заседание Совета по культуре и искусству. На нем он отметил, что считает чрезвычайно важным трудоустройство талантливой молодежи, выбравшей сферу культуры, на родине. Кроме того, президент заявил, что нужно с осторожностью относиться к запретам или их полному снятию в области культуры, в том числе в части рэпа. Путин пояснил: «если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять». Президент добавил, что такой метод еще предстоит обсудить. Кроме того, он согласился с предложением объявить 2020 год Годом народного творчества в России.

Сирия: Турция будет координировать военную операцию с РФ и США Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные силы его страны будут координировать операцию в Сирии с Россией и США. Напомним, Анкара готовится начать третью крупную военную операцию на территории соседнего государства. Ранее вооруженные силы республики проводили в Сирии операции «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь». Эрдоган считает, что таким образом Анкара защищает турецкие приграничные территории от обстрелов со стороны курдов. Напомним, Дамаск не давал Турции разрешения на проведение военной операции на своей территории. Как и американский контингент, турецкие военные находятся в Сирии незаконно.

«Желтые жилеты» спровоцировали смертельное ДТП на севере Франции Участники протестного движения «желтых жилетов» спровоцировали аварию на севере Франции. В результате ДТП погибла 44-летняя женщина. В коммуне Суасон демонстранты перегородили трассу, из-за чего водителю двигавшейся по шоссе машины пришлось развернуться. Он сделал это неосторожно и оказался на встречной полосе, машину протаранил другой автомобиль. В результате ДТП погибла спутница водителя, сообщает France Info. Напомним, массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. От требований к властям отказаться от повышения цен на топливо «желтые жилеты» быстро перешли к более серьезным призывам — они, в частности, хотят, чтобы свой пост оставил президент Франции Эммануэль Макрон. В результате массовых протестов погибли уже шесть человек, сотни получили ранения и были задержаны.