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Сборная России разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала

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Сборная России разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала

Москва, 15 декабря. Сборная России разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала со счетом 7:2. Игра проходила на «ЦСКА Арене». 

Счет в матче открыл защитник Василий Токранов. Примечательно, что это его первая шайба в карьере за национальную команду. Автором второй шайбы в составе россиян стал Николай Прохоркин. На перерыв команды ушли со счетом 2:1.

Во втором периоде чехам не удалось забросить ни одну шайбу, зато россияне увеличили свое преимущество. 3:0 по итогам второй двадцатиминутки.

В третьем периоде отличился Андрей Кузьменко, который увеличил счет до 6:1. Однако во второй части третьего периода чех Доминик Кубалик сократил разрыв. Финальную точку в игре поставил россиянин Андрей Локтионов. 

В воскресенье сборная России проведет матч против Финляндии. Игра пройдет на петербургской «Газпром Арене» в 17.00.

Автор: Данила Копп
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