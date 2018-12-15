Москва, 15 декабря. Сборная России разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала со счетом 7:2. Игра проходила на «ЦСКА Арене».

Счет в матче открыл защитник Василий Токранов. Примечательно, что это его первая шайба в карьере за национальную команду. Автором второй шайбы в составе россиян стал Николай Прохоркин. На перерыв команды ушли со счетом 2:1.

Во втором периоде чехам не удалось забросить ни одну шайбу, зато россияне увеличили свое преимущество. 3:0 по итогам второй двадцатиминутки.

В третьем периоде отличился Андрей Кузьменко, который увеличил счет до 6:1. Однако во второй части третьего периода чех Доминик Кубалик сократил разрыв. Финальную точку в игре поставил россиянин Андрей Локтионов.

В воскресенье сборная России проведет матч против Финляндии. Игра пройдет на петербургской «Газпром Арене» в 17.00.