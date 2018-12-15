Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Стало известно, кто возглавил «новую украинскую церковь»

59
0 Оставить комментарий

Стало известно, кто возглавил «новую украинскую церковь»

Киев, 15 декабря. На «объединительном соборе» в Киеве выбран предстоятель новой украинской церкви. По информации издания «Лига.нет», главой создаваемой раскольнической церковной структуры назначен митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

«Епифаний получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви», — сообщает украинское издание.

Официальной информации ни об избрании предстоятеля новой церкви, ни об утверждении ее устава пока нет. Напомним, в Киеве в субботу собрался «объединительный собор», его посетили около 200 представителей различных церковных структур. 

Стало известно, кто возглавил «новую украинскую церковь»

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.