Стало известно, кто возглавил «новую украинскую церковь»

Киев, 15 декабря. На «объединительном соборе» в Киеве выбран предстоятель новой украинской церкви. По информации издания «Лига.нет», главой создаваемой раскольнической церковной структуры назначен митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний.

«Епифаний получит томос об автокефалии поместной украинской православной церкви», — сообщает украинское издание.

Официальной информации ни об избрании предстоятеля новой церкви, ни об утверждении ее устава пока нет. Напомним, в Киеве в субботу собрался «объединительный собор», его посетили около 200 представителей различных церковных структур.