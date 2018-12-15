Эксперты составили рейтинг самых надежных в мире автомобилей

Москва, 15 декабря. Эксперты американской компании CarMD составили рейтинг самых надежных машин. Учитывался в первую очередь срок службы двигателей автомобилей.

На первое место специалисты поставили машины концерна Toyota. Именно японские двигатели, уверены в CarMD, являются самыми выносливыми в мире. Второе место заняли автомобили Acura, которые производит подразделение компании Honda. На третье место по надежности двигателей эксперты поставили автомобили Hyundai. Замыкает первую пятерку продукция концернов Honda и Mitsubishi.

Отмечается, что эксперты CarMD проанализировали данные более чем 5,5 миллиона автомобилей, выпущенных за последние 22 года.