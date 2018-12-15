Путин поддержал идею установки мемориальной доски Говорухину на здании ВГИКа

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин поддержал идею ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимира Малышева об установке на здании вуза мемориальной доски режиссеру Станиславу Говорухину. Об этом глава российского государства заявил на заседании президентского совета по культуре и искусству.

«Это справедливо, обязательно сделаем», — подчеркнул российский лидер.

Малышев также передал слова благодарности вдовы Говорухина, с которой он виделся. По его словам, она просила поблагодарить Путина за внимательное отношение при жизни и за память.

«Он не расставался со ВГИКом всю жизнь, но это уж как будет решено, я просто передаю», — отметил ректор кинематографического вуза.

Напомним, Станислав Говорухин ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 82 лет.