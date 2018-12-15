Лондон, 15 декабря. Лондон пытается заполнить информационный вакуум вокруг дела Скрипалей и отвлечь внимание населения от ситуации с Brexit. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.

В дипмиссии прокомментировали статью в газете Guardian, в которой обнаружившие Скрипалей полицейские рассказывают о своих впечатлениях.

«Данный материал является продолжением серии попыток нынешних британских властей заполнить информационный вакуум вокруг всей этой «темной» истории со Скрипалями, а также отвлечь внимание общественности от ситуации с Brexit», — говорится в заявлении дипмиссии.

В посольстве отметили, что в Великобритании уже сняли фильм про Скрипаля, издали книгу, однако официальный Лондон так и не представил даже промежуточные итоги расследования, которые были бы подтверждены реальными фактами.

Также в российском представительстве отметили, что дипломаты до сих пор не имеют доступа к Скрипалям, а всю информацию получают через вбросы и утечки в британских СМИ, пишут «Известия».

Напомним, в марте текущего года в Солсбери были отправлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон заявил, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы производится на территории РФ. В Москве отвергли безосновательные обвинения, подчеркнув, что такое вещество никогда не разрабатывалось и не производилось ни в СССР, ни в РФ. МИД РФ направил в Лондон более 60 нот с требованием предоставить доступ к расследованию.