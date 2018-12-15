Главные новости 15 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 15 декабря.

Украинская журналистка Янина Соколовская заявила, что президент Украины Петр Порошенко «страшно опозорился», когда перевез военную помощь НАТО из Брюсселя на личном самолете. «Страшный позор»: украинка Соколовская высмеяла Порошенко, перевезшего военную помощь НАТО личным самолетом.

Российский сенатор Алексей Пушков предупреждает, что Порошенко может пойти на военную эскалацию и «массовую фальсификацию» результатов голосования. Пушков рассказал о двух сценариях Порошенко по срыву выборов президента на Украине.

Размещение ракет у границ РФ радикально сокращает подлетное время до наших мегаполисов и районов обороны. Как противостоять приготовлениям к боевым действиям со стороны США и их союзников? На этот вопрос ответил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Наши системы эффективны и надежны»: как Россия ответит на размещение ракет США у ее границ.

Военный эксперт прокомментировал нежелание США отвечать Минобороны РФ по поводу решения вопросов по Сирии и ДРСМД. Слишком сложные вопросы для США: в РФ назвали хамством отсутствие реакции Пентагона на обращения Шойгу

Политолог оценил перспективы инициированных Еврокомиссией переговоров России и Украины по газу. Скидок на газ для Украины не будет: эксперт оценил шансы на успех переговоров Москвы и Киева.

Директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США на Украине Джон Хербст заявил, что цель введения экономических санкций против России — лишение РФ сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона. США хотят лишить Россию сильных армии и флота — американский экс-посол.

Министр обороны России Сергей Шойгу направил главе Пентагона Джеймсу Мэттису обращение, в котором предложил американскому коллеге обсудить ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В Госдуме оценили инициативу Москвы, назвав ее правильной. США не понимают этот язык: в Госдуме объяснили игнорирование обращения Шойгу.

Двое малышей едва не утонули в Петербурге, инциденты произошли 13 и 14 декабря. В Петербурге два малыша захлебнулись водой во время купания.

Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря в Черновицкой области архиепископ Лонгин (Жар) считает, что «объединительный собор» — это сатанинское сборище. «Сатанинское сборище»: украинский архиепископ отказался участвовать в «объединительном соборе».

Президенту Украины Петру Порошенко не удалось ввести военное положение в стране на два месяца в связи с провокацией ВМСУ в Керченском проливе и отложить выборы. Депутат Рады Евгений Мураев объяснил, чем опасны политические амбиции Порошенко. «Крыса, загнанная в угол»: в Раде объяснили, чем опасны политические амбиции Порошенко.