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Путин рассказал, как продвигается работа над новым законом о культуре

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Путин рассказал, как продвигается работа над новым законом о культуре

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин надеется, что все параметры нового закона о культуре будут согласованы к марту будущего года. Об этом российский лидер сообщил, участвуя в заседании Совета по культуре в Петербурге.

«Надеюсь, что к марту следующего года удастся согласовать все параметры этого закона, имея в виду, безусловно, все ваши предложения», — обратился Путин к участникам заседания.

Президент России назвал документ, работа над которым идет в настоящее время, сложным, но необходимым. Напомним, участвуя в заседании Совета по культуре, президент Путин также рассказал, что намерен сходить в цирк, так как договаривался об этом с Иосифом Кобзоном, и поделился мнением об использовании мата.

Автор: Федор Веснин
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