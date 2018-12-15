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Корреспондента RT ранили в лицо во время протеста «желтых жилетов» во Франции

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Корреспондента RT ранили в лицо во время протеста «желтых жилетов» во Франции

Париж, 15 декабря. Корреспондента RT ранили в лицо на протестных акциях «желтых жилетов» во Франции. Об этом написала главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Симоньян опубликовала фото журналистки. У девушки нижняя часть лица в крови.

По словам главного редактора канала, корреспондент поехала в больницу.

Напомним, акции протеста во Франции проходят с середины ноября. Бастующие выступают против повышения цен на автомобильное топливо и увеличения налога. По последним данным, в субботу, 15 декабря, около сотни человек были задержаны правоохранителями.

Автор: Данила Копп
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