Сирия, 15 декабря. Боевики «Джейш Магавир Ат-Тауры» попытались атаковать КПП сил САР в провинции Хомс. Турецкая авиация провела разведывательные полеты у сирийско-турецкой границы. На севере Алеппо продолжаются стычки между курдами и ССА**, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответный обстрел позиций исламистов на севере Латакии; отразили атаку проамериканских боевиков в Хомсе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обменивается ударами с курдскими радикалами в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: противостоит курдам в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с силами САР юго-западнее Алеппо.

Курды: практически полностью потеряли город Багуз Тахтани в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВВС Турции: провели разведывательные полеты на сирийско-турецкой границе.

Провинция Латакия

Вновь вспыхнули вооруженные стычки между правительственными силами и боевиками исламистских бандформирований в северной части Латакии. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (aheey555), артиллерийские обстрелы Сирийской арабской армии (САА) пришлись по военным объектам террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» в Туркоманских горах. Притом отмечается, что столкновения были инициированы джихадистами, которые ранее попытались атаковать позиции сил САР в демилитаризованной зоне на северо-западе Хамы. Напомним, территории на севере региона входят в так называемый Большой Идлиб, на границах которого по условиям Меморандума от 17 сентября была сформирована буферная зона.

Провинция Алеппо

Юго-западнее Алеппо не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. По информации Telegram-канала (nors2017), перестрелки фиксируются неподалеку от населенного пункта Маруда. Напомним, в первой половине дня сообщалось о том, что боевики «Тахрир Аш-Шам», которые занимают западные районы провинции, ударили по южным окраинам административного центра региона. К счастью, жертв со стороны мирного населения и правительственной армии удалось избежать.

Между тем все еще не утихают ожесточенные стычки между Отрядами народной самообороны (YPG) и джихадистами «Сирийской свободной армии» (ССА), выступающей при поддержке вооруженных сил Турции. Противники обмениваются артиллерийскими ударами в районе города Мареа уже на протяжении нескольких часов. Однако о потерях сторон в живой силе или военной технике все еще ничего неизвестно.

Провинция Хомс

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что в провинции Хомс произошла вылазка исламистов вооруженной оппозиции, базирующихся в районе американской военной базы «Ат-Танф». Боевики антиправительственной группировки «Джейш Магавир Ат-Таура» предприняли попытку атаковать один из контрольно-пропускных пунктов Сирийской арабской армии (САА) в районе перекрестка Аз-Зарка. Тем не менее группа исламистов была уничтожена военнослужащими САА прежде, чем смогла приблизиться к КПП. Военные источники AMN заявляют о ликвидации как минимум шести джихадистов и двух единиц военной техники бандформирования. «Джейш Магавир Ат-Таура» признала гибель трех своих боевиков, передает Telegram-канал (directorate4). Напомним, США оккупируют 55-километровую зону на юге провинции незаконно. Как известно, на подконтрольных Пентагону территориях базируются исламисты различных бандгрупп, некоторые из которых проходили обучение у американских военных.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются бои между «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) и радикалами террористической группировки ИГ1. Военный источник в сети Twitter (islamicworldupd) сообщает о том, что город Багуз Тахтани практически полностью перешел под контроль террористов «Исламского государства». Несмотря на поддержку американской коалиции и ВВС Ирака, курды продолжают нести потери в ходе столкновений. Более того, по данным Twitter-канала (zana_med), членам Отрядов народной самообороны (YPG) было приказано подготовиться к переброске сил к сирийско-турецкой границе, где вскоре начнется полномасштабное наступление вооруженных сил Турции, что также не способствует успеху SDF в борьбе с террористами.

Провинция Ракка

Турецкие разведывательные самолеты в очередной раз были замечены над северными районами Сирии. Согласно данным новостного портала Al Masdar News, ВВС Турции действовали недалеко от сирийско-турецкой границы в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Известно, что целью вылетов является определение местоположения военных объектов сил YPG в рамках подготовки к полномасштабной военной операции по зачистке приграничных районов от курдских вооруженных формирований. Напомним, Анкара относит Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней Отряды народной самообороны (YPG) к террористическим организациям, вследствие чего воспринимает их непосредственную близость как угрозу национальной целостности страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)