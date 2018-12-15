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Путин поддержал идею набора студентов из бывших республик СССР в творческие вузы

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Путин поддержал идею набора студентов из бывших республик СССР в творческие вузы

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин поддержал идею ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева о том, что необходимо создать в РФ целевой набор студентов из бывших республик Советского Союза.

Российский лидер принимает участие в заседании президентского совета по культуре и искусству в Петербурге в субботу, 15 декабря.

Ректор ВГИК предложил вернуть целевой набор студентов из бывших республик в СССР в творческие вузы. При этом он отметил, что обучение для них можно сделать бесплатным.

Глава государства подчеркнул, что в России во многих вузах есть студенты, которые учатся за счет федерального бюджета России.

«Вы абсолютно правы… Хоть немножко, но надо это сделать. Это прямые расходы федерального бюджета», — заявил российский президент.

Глава государства пообещал обсудить этот вопрос с министерством финансов.

Автор: Данила Копп
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