«Их поступки живут в наших сердцах»: в ЛНР почтили память погибших российских журналистов

Луганск, 15 декабря. В День памяти журналистов в школе поселка Металлист на территории Луганской народной республики состоялось памятное мероприятие, посвященное погибшим в 2014 году журналистам Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Игорю Корнелюку и Антону Волошину. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Почтить память погибших журналистов пришли жители поселка, депутаты Народного Совета ЛНР, представители администрации Славяносербского района, а также родные, друзья и коллеги.

Глава районной администрации Славяносербского района Александр Дейнека отметил, что благодаря этим ребятам, Антону Волошину и Игорю Корнелюку, мир узнал правду о том, что тогда происходило в Донбассе.

«Сегодня знаменательный день, сегодня 15 декабря. К сожалению, этот день пропитан немного скорбью, немного горечью. Но также он пропитан гордостью, гордостью за тех ребят, которые исполняют свой профессиональный долг. Они работают по всему миру и очень часто, к сожалению, теряют жизни. Многие теряют здоровье», — сказал Дейнека.

Оператор российского телеканала ВГТРК Виктор Денисов, который чудом выжил в тот день, поблагодарил ребят и педагогов школы за организованное памятное мероприятие. Он отметил, что Игорь Корнелюк и Антон Волошин были достойным примером для подрастающего поколения.

«Поступки погибших на войне не заканчиваются, они живут в наших сердцах, в наших кадрах, в наших словах. Это все распространяется. Ребята доносили истину о том, что страдают люди», — сказал Денисов.

Работающий в Донбассе корреспондент ВГТРК Александр Сладков передал в школьный музей гашеную марку «Почты Донбасса», посвященную погибшим в Донбассе журналистам. По словам Сладкова, погибшие журналисты были настоящими профессионалами.

«Рассказов много о вкладе в профессию, а вот они доказали, что они гражданские ребята, но могут идти до конца, а для мужчины и вообще профессионала — это очень серьезно. Они доказали, что они — самые настоящие, потому что, извините, но когда падает мина, одна другая… Это очень дорогого стоит», — рассказал Сладков.

Ирина Волошина, вдова погибшего журналиста Антона Волошина рассказала, что долго не решалась приехать на место гибели своего мужа.

«Это память, она не очень приятная, очень болезненная, но это нужно было сделать и посмотреть правде в глаза, как бы больно это ни было. Я горжусь своим мужем, я горжусь тем, что он у меня такой храбрый, что мама его таким воспитала, и очень больно, что я его потеряла», — сказала она.

По окончании мероприятия его участники возложили цветы к памятному кресту, установленному вблизи поселка Металлиста на месте гибели журналистов ВГТРК.