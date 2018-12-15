Порошенко объявил о согласовании томоса на «объединительном соборе» в Киеве

Киев, 15 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что томос об автокефалии украинской раскольнической церкви согласован, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В субботу в храме Святой Софии в Киеве состоялся «объединительный собор» по созданию новой украинской церкви.

«Украинская церковь не будет под российской…» — сказал Порошенко.

Собравшиеся на Софийской площади встретили слова президента Украины аплодисментами. Порошено заявил, что будущего предстоятеля новой украинской церкви уже ждут в Константинополе.

Напомним, предполагается, что в субботу участники «объединительного собора» согласуют устав украинской раскольнической церкви, а также выберут ее предстоятеля.

Русская православная церковь на фоне решения патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии украинским раскольникам разорвала общение с Константинопольским патриархатом.