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Порошенко объявил о согласовании томоса на «объединительном соборе» в Киеве

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Порошенко объявил о согласовании томоса на «объединительном соборе» в Киеве

Киев, 15 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что томос об автокефалии украинской раскольнической церкви согласован, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В субботу в храме Святой Софии в Киеве состоялся «объединительный собор» по созданию новой украинской церкви.

«Украинская церковь не будет под российской…» — сказал Порошенко.

Порошенко объявил о согласовании томоса на «объединительном соборе» в Киеве

Собравшиеся на Софийской площади встретили слова президента Украины аплодисментами. Порошено заявил, что будущего предстоятеля новой украинской церкви уже ждут в Константинополе.

Порошенко объявил о согласовании томоса на «объединительном соборе» в Киеве

Напомним, предполагается, что в субботу участники «объединительного собора» согласуют устав украинской раскольнической церкви, а также выберут ее предстоятеля. 

Порошенко объявил о согласовании томоса на «объединительном соборе» в Киеве

Русская православная церковь на фоне решения патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии украинским раскольникам разорвала общение с Константинопольским патриархатом.

Порошенко объявил о согласовании томоса на «объединительном соборе» в Киеве

Автор: Антон Симоненко
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