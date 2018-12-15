Протесты «желтых жилетов»: почти сто человек задержаны, в ход пошли гранаты

Париж, 15 декабря. Сотрудники полиции Франции применяют против митингующих на Елисейских полях в Париже гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать акцию «желтых жилетов».

Французские полицейские перекрыли проход в один из переулков. Участники протестного движения вступили с правоохранителями в потасовку. В ответ стражи порядка начали активно использовать гранаты со слезоточивым газом.

В результате митингующие стали разбегаться в разные стороны, однако полицейские не дают им сворачивать в переулки, заставляя их отступать в сторону Триумфальной арки.

По последним данным, стражи порядка задержали в Париже 95 человек. Еще более 60 человек помещены под стражу.

Напомним, французы выступают против повышения цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. В связи с этим активисты «желтых жилетов» выходят на улицы французских городов и устраивают акции протеста. Митинги проходят в стране с середины ноября.