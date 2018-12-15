Нужно сделать так, чтобы предложение поматериться вызывало смех — Путин

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин, участвуя в заседании Совета по культуре в Петербурге, заявил, что в обществе должно выработаться неприятие к использованию бранных слов. Тогда, уверен российский лидер, предложение поматериться будет вызывать смех.

«Можем начать прямо на совете по культуре [ругаться матом]», — отреагировал Путин на выступление продюсера Игоря Матвиенко, рассказавшего об использовании мата в рэпе.

Зал встретил шутливое предложение президента Путина смехом.

«Но вот смешно. Почему нам смешно — потому что мы люди определенного круга. Нужно сделать так, чтобы всем было смешно, и не хотелось [материться]», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что мат — это часть русского языка, однако относиться к его использованию надо чрезвычайно осторожно.