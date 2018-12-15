Активистки Femen обнажили грудь в ходе протеста «желтых жилетов» в центре Парижа

Париж, 15 декабря. Пять женщин с обнаженной грудью устроили акцию на Елисейских полях в Париже, об этом сообщает газета Parisien.

«Безмолвные, неподвижные пять женщин с обнаженной грудью в течение получаса стояли напротив жандармов этим утром на Елисейских полях в Париже», — сообщает газета.

Согласно опубликованному видео, женщины были одеты в красные кофты нараспашку. Их лица и тело были покрыты бронзовой краской, а к капюшону каждой из участниц акции была прикреплена кокарда Марианны в цветах французского флага.

Напомним, в Париже в субботу проходит пятая волна протестов «желтых жилетов» против повышения цен на топливо. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. Протестующие требуют понижения цен на топливо, повышения зарплат и пенсий. Радикально настроенные манифестанты требуют отставки нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона. К 11.00 в Париже в массовых протестах участвовали более 2 тысяч человек.