Путин рассказал, что не успел сходить с Кобзоном в цирк

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал, что обещал певцу Иосифу Кобзону сходить вместе с ним в цирк. После смерти артиста российский лидер намерен исполнить обещание.

«Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это. Когда будет удобнее, сделаю обязательно», — сказал Путин, участвуя в заседании Совета по культуре в Петербурге.