Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин рассказал, что не успел сходить с Кобзоном в цирк

69
0 Оставить комментарий

Путин рассказал, что не успел сходить с Кобзоном в цирк

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал, что обещал певцу Иосифу Кобзону сходить вместе с ним в цирк. После смерти артиста российский лидер намерен исполнить обещание.

«Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это. Когда будет удобнее, сделаю обязательно», — сказал Путин, участвуя в заседании Совета по культуре в Петербурге.

Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон скончался 30 августа, ему было 80 лет. Церемонию прощания с певцом посетил президент России Владимир Путин, возложивший к гробу артиста букет красных роз.

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.