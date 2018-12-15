Путин рассказал, что не успел сходить с Кобзоном в цирк
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Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин рассказал, что обещал певцу Иосифу Кобзону сходить вместе с ним в цирк. После смерти артиста российский лидер намерен исполнить обещание.
«Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это. Когда будет удобнее, сделаю обязательно», — сказал Путин, участвуя в заседании Совета по культуре в Петербурге.
Напомним, народный артист СССР, депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон скончался 30 августа, ему было 80 лет. Церемонию прощания с певцом посетил президент России Владимир Путин, возложивший к гробу артиста букет красных роз.