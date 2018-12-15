Путин пообещал вернуться к решению вопроса с покупкой имения Рахманинова в Швейцарии

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин, отвечая на заявление пианиста Дениса Мацуева о покупке имения композитора Сергея Рахманинова «Сенар» в Швейцарии, пообещал вернуться к решению этого вопроса. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по культуре и искусству, которое проходит в Петербурге.

По словам Мацуева, в настоящее время цена на имение значительно упала, и у Москвы есть шанс приобрести его.

«Это может стать мемориалом, открытым для любителей творчества гения», — сказал пианист.

Мацуев добавил, что победители конкурсов юных пианистов в качестве гран-при могли бы давать в имении концерты.