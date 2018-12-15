Сирия в центре переговоров Эрдогана и Трампа: как США и Турция пытаются поделить север республики

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Они, в частности, обсудили ситуацию в Сирии. В результате стороны договорились о «более эффективной координации» в рамках данного направления. Что обозначает эта формулировка, появившаяся в заявлении официального представительства президента Турции? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В администрации Эрдогана отметили, что лидер республики рассказал Трампу о своих опасениях по поводу присутствия боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в самой Турции и в приграничных районах САР вблизи ее границ. В итоге стороны договорились о более эффективном координировании действий на территории Сирии в дальнейшем.

Других подробностей переговоров президентов пока нет, и потому декларация представительства Эрдогана вызывает вопросы: означает ли это, что Анкара все же отказалась от проведения очередной антикурдской операции на севере Сирии из-за расположения там американских военных объектов? Или же Соединенные Штаты, возможно, вновь устранились от вмешательства в турецко-курдский конфликт, как в случае с Африном?

Востоковед и публицист Андрей Онтиков считает, что именно Турция в данной ситуации вынуждена учитывать мнение США, а не наоборот. Вероятно, Эрдоган был бы не против решить вопрос с курдами на северо-востоке САР тем способом, каким должна была быть урегулирована этим летом ситуация в Манбидже, но американцы, скорее всего, настойчиво дали понять, что это не в интересах Вашингтона. Такое мнение эксперт выразил в комментарии для ФАН.

«Турецкий президент ранее говорил, что хотел бы распространить такой тип договоренностей с Вашингтоном, как по Манбиджу, на другие оккупированные курдами северные районы Сирии. Тем не менее американцы, наоборот, демонстрируют, что они этого не хотят. Соединенные Штаты теперь очень крепко стоят на этом «курдском основании», и они кровно заинтересованы в том, чтобы продолжать проект развала арабской республики и отделения Рожавы в целях сохранения своего влияния и присутствия в САР. Соответственно, для США любая турецкая операция в тех районах, где они плотно закрепились и где находятся их базы, неприемлема», — подчеркнул наш собеседник.

Он также заметил, что вновь анонсированное Эрдоганом несколько дней назад масштабное наступление против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) так не началось, что, наверняка, связано с разногласиями с союзником по НАТО — с Вашингтоном.

«Сегодня, если опираться на предыдущие высказывания лидера Турции, в Северной Сирии уже должны были идти бои между Анкарой и курдами, однако этого не происходит. Очевидно, турки получили категоричный сигнал из Соединенных Штатов, и потому ситуация до сих пор находится в подвешенном состоянии. Эрдогана такой расклад, конечно, не устраивает, и притом он понимает, какова конечная цель американцев — по максимуму укрепить незаконную курдскую автономию, вплоть до создания в дальнейшем будущем так называемого государства Курдистан», — добавил востоковед.

Безусловно, усиление отрядов YPG, связанных с боевиками РПК, для Анкары является серьезнейшей угрозой ее национальной безопасности, и потому планы США по формированию марионеточного курдского квазиобразования у турецких границ всерьез пугают Эрдогана, но вместе с тем Турция не имеет достаточно рычагов, чтобы оказать серьезное давление на Штаты.