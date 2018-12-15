Путин поддержал идею пересмотра критериев оценки культурных учреждений
Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Эрмитажа Михаила Пиотровского пересмотреть критерии оценки работы культурных учреждений.
Пиотровский на Совете по культуре и искусству обратился к президенту с предложением пересмотреть критерии оценки работы культурных учреждений. Он отметил, что это нельзя делать по показателям общей посещаемости — необходимо учитывать структуры посетителей. Кроме того, нельзя оценивать эти учреждения по росту доходов — следует рассмотреть процент бесплатных посетителей, которых оно может принять.
«Здесь министр присутствует, — заметил российский лидер, — попрошу его внимательно на это посмотреть, потом еще пообсуждать и доложить предложения, основанные на тех идеях, которые Михаил Борисович сейчас сформулировал».