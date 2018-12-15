Путин поддержал идею пересмотра критериев оценки культурных учреждений

Санкт-Петербург, 15 декабря. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Эрмитажа Михаила Пиотровского пересмотреть критерии оценки работы культурных учреждений.

Пиотровский на Совете по культуре и искусству обратился к президенту с предложением пересмотреть критерии оценки работы культурных учреждений. Он отметил, что это нельзя делать по показателям общей посещаемости — необходимо учитывать структуры посетителей. Кроме того, нельзя оценивать эти учреждения по росту доходов — следует рассмотреть процент бесплатных посетителей, которых оно может принять.